Livet på 1700-talets fäbodvall lär Sjövikselever historia

Mer läsning för dig som är pluskund:

Superhjältar, rollspelare och e-sportare intar Verket när Avesta får sitt första spelkonvent

Karlfeldtparken invigd – skolans elevkår: "Nu kan man sitta här och ha det mysigt"

Erfarenheter utbyttes under integrationsdag på Verket: "Vi alla brottas med samma fråga"

Norr om Särna ligger Nysätersvallen – en gammal fäbod som tidigare hade sju-åtta hushåll. Ett av hushållen ägs sedan 1984 av Sjöviks folkhögskola. Till den platsen tog sig elever från folkhögskolans allmänna linje och från programmet kvalificerad vägledare i friluftsliv.

– Sedan ett år tillbaka ungefär arbetar vi ämnesintegrerat och tematiskt. Vi väljer några olika temat under läsåret samtidigt som några ämneslärare går ihop och planerar, förklarar Catrin Grundfelt, lärare och utbildningschef på allmänna linjen.

Målet är att de olika programmen ska ta hjälp av varandra och att undervisningen kan följa olika teman. Elevernas resa till Nysätersvallen är en del av skolans nya sätta att arbeta på. Allmänna linjen har ett historiskt tema där de utgår från 1700-talet och framåt. I Nysätervallen fick de med hjälp av eleverna på utbildningen "kvalificerad vägledare i friluftsliv" möjlighet att prova på hur det kunde vara att leva på en fäbodvall för 300 år sedan.

– Resan har två huvudsyften. Det ena är att uppleva hur det är att leva som man gjorde för några undra år sedan. Att leva ett enklare liv helt enkelt. Det andra syftet är att skapa en bra gruppdynamik, för individen utvecklas bäst i en trygg grupp, säger Catrin Grundfelt.

Vid Öjvasseln, strax utanför Särna, började elevernas strapats när de fick ta på sig packningen och börja vandringen till Nysätersvallen.

– När vi först kom dit var det en lång bit att gå från där vi parkerade bilen. Vi hade med oss full packning så det var lite slitigt men det var en riktigt fin väg, säger Linus Nyhlén, elev på allmänna linjen.

– Vi fick lära oss allt möjligt när vi var där. All var väldigt basic. Vi fick till exempel hämta vatten ur en bäck med ett ok, lära sig hur dasset fungerar och komma in i atmosfären och umgås nära med varandra, säger Moa Björnberg som studerar på allmänna linjen.

Förhoppningen är att alla nya elever på folkhögskolan ska få möjlighet att åka till fäbodvallen när de börjar på skolan. Förutom att lära sig saker är en annan viktig del att svetsa samman gruppen.

– Det är jättevärdefullt att få sitta och värma sig runt en eld tillsammans, gå och lägga sig och borsta tänder ihop och vakna upp tillsammans. Det fördjupande min relation till dem jag reste med. Det blev en helt annan trygghet, för när vi såg varandra på skolan möttes man av ett leende för vi visste att vi varit där tillsammans, säger Moa Björnberg.

För eleverna på "kvalificerad vägledare i friluftsliv" blev resan en möjlighet att arbeta praktiskt – att vägleda eleverna på allmänna linjen i naturen runtom fäbodvallen.

– Det är handlar om att kasta oss ut i det vi ska göra, att vägleda. Det blev en start för oss på utbildningen och en markör för vad vi ska syssla med. Man bygger en djupare kontakt med människor när man lever ett praktiskt och enkelt liv en stund. Det tror jag, säger Erik Tegnér, elev på vägledarprogrammet.

– Det är kul när man kommer ut i naturen på det här sättet. Man upptäcker alltid dolda förmågor. Sätter man en grupp i ett nytt sammanhang kommer människorna få nya roller. Det finns latenta förmågor som kommer fram, fyller programkollegan Johannes Liljeson i.