De nyfödda älgarna tar sina första steg – se skogsarbetarens urgulliga film

TV: Olof Åsander filmade de nyfödda älgarna som sedan kom mot honom.

Olof Åsander arbetar med att köra skogsmaskin och i våras var han i en skog i Bergafjärden, Njurunda, och letade efter snitslar som visar var han ska köra. Då såg han vad han trodde var två bortsprungna hundar.

– Men när jag närmade mig såg jag att det var två älgkalvar som låg i efterbörden, så de var ju helt nyfödda. Så då började jag filma, säger han.

Han säger sedan att han inte såg älgkon, så därför backade han bort en bit i fall den skulle komma tillbaka. Han ville inte riskera att skrämma bort den eller att den skulle bli aggressiv.

– Så jag gick runt, bakom en sten och satte mig på huk där. Då kom älgkalvarna helt enkelt ända fram till mig. De var ju nyfödda så de inte hade sett något annat i världen, säger Olof Åslander.

Hur kändes det när de kom fram så nära?

– Det kändes spännande och ovanligt. Jag tror inte det är så vanligt att vilda älgkalvar kommer fram på det viset, säger Olof Åslander.

Klippet spelades in i förra våren. Olof berättar att han sedan pratat med en jägare som sett en älg med två kalvar i just det området. De verkar alltså ha hittat och knytit an med sin mor.

