De håller bygdens historia levande

De båda Dala-Flodaborna, i dagligt tal kallade Linnéas Gunnar och Nises Per-Erik eller Knorr-Pelle, har tidigare sammanställt tio dvd-filmer med bygdehistoria.

Det är sex filmer om Dala-Flodas byar, och en vardera om kofestmarknaden , jakt, Kvarna och Älgberget.

De har sålts i ungefär 1 600 exemplar och behållningen har gått till Dala-Floda Intresseförening, som stöttar utgivningen.

Nu blir det ytterligare tre dvd-filmer, som handlar om:

Flottningen längs leden Ekfänn-Västerdalälven med intervjuer med Arne Hedkvist, som deltog de sista åren flottningen pågick, och Gossas Nils Eriksson, som hade många minnen från och och stor kunskap om skogarna och vattendragen i området. Här finns också Starksläktens gamla filmer när Duv Gustav och systersonen Bengt-Olov Jönsson samt Anders och Erik Bondensson fäller skog och kör fram virke för flottning. Dessutom ingår bilder från flottningen från Sången till Flosjön och vidare till och längs Västerdalälven, via timmerrännan vid Lillstup tillTäktens skilje.

Kulturpersonligheten Gunnar Zetterqvist under ett föredrag om gamla ting och hur de tillverkades och användes samt under ett föredrag om matvanor och måltider under olika årstider.

Spelmannen och berättaren Jan-Erik Jonsson – minnesgod som få – minns spelningar, händelser och historier.

– Linnéas Gunnar har filmat under många år och innehar en skatt i form av filmer på människor och händelser. Nu har vi bearbetat och kompletterat en del av det materialet och sammanställd det på dvd-filmer, berättar Nises Per-Erik och tillägger att egentligen var deras arbete avslutat efter utgivningen av den tionde skivan.

– Men när jag fick se det här materialet insåg jag att det är så intressant att fler måste få ta del av det, förklarar han.

Under kofestmarknaden i juli – och även före och efter marknaden – kommer han att ta upp beställningar på skivorna. Behållningen går som tidigare till intresseföreningen.

– Det här är ett sätt att hålla bygdens historia levande och samtidigt bidra till att skapa en grund för en fortsatt positiv utveckling i bygden, säger han och berättar att det också pågår ett större projekt för att dokumentera bland annat bäckflottningen i trakten.