Vinn boken

Här är boken som ger dig gear irl. lrn2 vad kroppen behöver. lrn2 impa. Skills to levla irl. tgh, PIBKAC, u need this. FTW.



Söderbärkebördiga Karin Tuvell har skrivit en kokbok för tonåringar, på deras villkor. Hon utbildad kock men omskolad till lärare och har länge reagerat på att många ungdomar slarvar med maten.

Förstod du inte ingressen här ovan så kommer texten på vanlig svanska här:

"Här är boken som ger dig kraft i verkligheten. Lär dig vad kroppen behöver. Lär dig impa. Få färdigheter att stiga i graderna i verkliga livet. För att vara ärlig... problemet är mellan tangentbordet och stolen. Du behöver den här för att bli en vinnare