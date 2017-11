Genom spyorna vann jag bekräftelse och skönhet

Vad snygg och slank du har blivit!” ”Vad söt du är. Och smal!” ”Hej, jäklar vad snygg du är, förut var du ju ful och fet!”

– Jamen tack, jättemycket tack. Ursäkta mig, ska bara gå och spy lite till. Strax tillbaka!

Det är varmt och den nyss så kalla glassen smälter i min hand. Det är gudomligt gott! Pistage som blandar sig med blåbär och fyllig choklad och så en liten bit rån som knastrar mellan tänderna. Så ljuvligt.

Om det ändå kunde stanna där. Snälla, låt det någon enda gång få stanna där! Vid njutningen.

Jag är 48 år. Och jag duger. Ge fan i min njutning!

Trappstegen var gröna, inte som pistage, mer skogsgröna. Mjuk heltäckningsmatta. Hon satt på telefonmöbeln nere i hallen, klädd i vinrött. Långa naglar. Tonläget var högt. Hon tryckte telefonluren hårt mot örat. Hans ord forsade ur munnen. In i hennes värld, in i min värld. Också hon levererade en harang. som landade i en annan del av världen som också var min, åtminstone någon gång då och då när jag var hemma hos pappa..

Jag tror inte hon såg mig. Ibland satte jag mig långt ner i trappen, ivrig att höra allt som sades. Andra gånger slog jag mig tyst ner på ett trappsteg högre upp, i lönndom, med benen uppdragna under nattlinnet.

Ibland lyfte jag tyst luren på övervåningen för att tjuvlyssna. Oftast blev jag uppmanad att lägga på. Men ibland hände det att jag hörde sådant jag inte borde ha hört.

– Vi måste banta flickan, sa pappa. Mamma protesterade, tror jag, fastän lamt. De pratade om ”flickans kropp” som om jag inte alls levde mitt liv i den. Som om jag inte fanns.

Jag var ett överviktigt barn, som behövde korrigeras. Det dög inte att se ut som jag. Det var inte bara de som tyckte det. De andra barnen, de smala, tyckte likadant. Klasskamraterna. Kompisarna hemma på gården. Och alla var de måna om att jag skulle veta om det. Att det inte dög att vara och se ut som jag. Att vara smal var grejen. Hur kunde de någonsin tro att jag inte visste?

En påse chips. Eller crisps förresten, vi var ju i London. Jag och Å, min kompis, jobbade på hostel. We had the time of our lives! Men det var också här jag bestämde mig för att låsa in mig i det gammalmodiga engelska badrummet, högt uppe under takåsarna, och stoppa fingrarna i halsen för att spy ut min mat- och kroppsångest för första gången.

Vilken befrielse det var. Nu skulle här korrigeras och kontrolleras!

Glassen rinner, en droppe landar på mitt lår. Jag fångar den med pekfingret och slickar av den söta sörjan. Blåbär och solkräm. Jag slukar det sista av struten, går till strandkanten och tvår mina händer.

I bakhuvudet stämmer kören av välkända stämmor upp. Han som vill korrigera, om än kärleksfullt. Förminska och rädda. Flickan som inte duger, hon som alltid skäms. De som hånar, skrattar. Ångesten. Spyorna. Kroppen som sväller. Tårarna som rinner. Jag skakar irriterat på huvudet, ber dem hålla käften; Skärp er och försvinn!